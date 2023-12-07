Модель Анастасия Решетова назвала рэпера Тимати родным человеком

Экс-возлюбленная Тимати заговорила об абьюзе в отношениях с рэпером, отвечая на вопросы подписчиков. Модель Анастасия Решетова отметила в блоге, что не любит комментировать личную жизнь, но не хочет, чтобы в сети распространялись домыслы.
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