Модель Анастасия Решетова назвала рэпера Тимати родным человеком

Экс-возлюбленная Тимати заговорила об абьюзе в отношениях с рэпером, отвечая на вопросы подписчиков. Модель Анастасия Решетова отметила в блоге, что не любит комментировать личную жизнь, но не хочет, чтобы в сети распространялись домыслы.