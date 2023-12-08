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«Счастье пришло ко мне в пятый раз!», – вновь ставший отцом Сергей Жуков опубликовал первые кадры из роддома

«Счастье пришло ко мне в пятый раз!», – вновь ставший отцом Сергей Жуков опубликовал первые кадры из роддома

Сергей Жуков вновь стал отцом. 47-летний певец поделился радостным событием с поклонниками и опубликовал первые кадры из роддома.

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