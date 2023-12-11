Чемпионка Игр Бестемьянова назвала дискриминацией условия МОК по допуску России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова критично оценила условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры - 2024 в Париже, однако отметила, что нельзя отказываться от поездки.