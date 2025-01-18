Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что разногласия между министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем по вопросу выделения нового пакета помощи Украине привели к распаду правящей коалиции в Германии.
Пушков заявил о конфликте Шольца и Борбок из-за помощи Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
У Бербок это игра такая"Отдай всё Украине"?Может сама туда пусть уберется ?
Ответить
17 час.
Eduard
В Европе видать забыли что не на Украину постороннюю работать должны,а на своих избирателей,но у Бербок видать месячные годами,она всё путатт стала!
Ответить
17 час.
Eduard
Я не знаб,ю почему народ Германии который год эту суку терпит,я бы ее за волосы на Украину оттазил!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии