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Пушков заявил о конфликте Шольца и Борбок из-за помощи Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что разногласия между министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем по вопросу выделения нового пакета помощи Украине привели к распаду правящей коалиции в Германии.

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Комментарии
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Eduard
У Бербок это игра такая&quot;Отдай всё Украине&quot;?Может сама туда пусть уберется ?
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17 час.
Eduard
В Европе видать забыли что не на Украину постороннюю работать должны,а на своих избирателей,но у Бербок видать месячные годами,она всё путатт стала!
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17 час.
Eduard
Я не знаб,ю почему народ Германии который год эту суку терпит,я бы ее за волосы на Украину оттазил!
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17 час.

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