В центре Курска обломки БПЛА повредили крышу многоэтажки

Минувшая ночь в Курске выдалась неспокойной. ВСУ нанесли удар беспилотниками прямо по центру города. Как сообщают «Курские Известия», всего над территорией Курской области средства ПВО сбили 87 беспилотных летательных аппаратов.
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