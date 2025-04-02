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В центре Курска обломки БПЛА повредили крышу многоэтажки

В центре Курска обломки БПЛА повредили крышу многоэтажки

Минувшая ночь в Курске выдалась неспокойной. ВСУ нанесли удар беспилотниками прямо по центру города. Как сообщают «Курские Известия», всего над территорией Курской области средства ПВО сбили 87 беспилотных летательных аппаратов.

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