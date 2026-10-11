Nine Dead, Including Two Children, In Pennsylvania Family Mass Shooting A shooting in Erie, Pennsylvania, on Friday left nine people dead, including two small children, a pregnant woman and the man authorities believe was responsible, according to USA Today.
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