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Новости Липецка

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Охотнадзор Липецкой области напомнил нормы добычи пушных зверей

Охотнадзор Липецкой области напомнил нормы добычи пушных зверей

Охотникам Липецкой области напомнили, что норма добычи пушных зверей на одного человека едина для всех районов, превышать её нельзя, даже охотясь в разных угодьях.

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