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Царьград

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РИАН: Алиса от «Яндекса» будет отправлять показатели здоровья пациентов прямо в медкарты

РИАН: Алиса от «Яндекса» будет отправлять показатели здоровья пациентов прямо в медкарты

Инновационная система сейчас разрабатывается и тестируется Москве.Правительство Москвы в сотрудничестве с «Яндексом» разрабатывает систему автоматической передачи показателей здоровья пациентов в медицинскую карту с помощью голосового помощника.

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