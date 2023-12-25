РИАН: Алиса от «Яндекса» будет отправлять показатели здоровья пациентов прямо в медкарты

Инновационная система сейчас разрабатывается и тестируется Москве.Правительство Москвы в сотрудничестве с «Яндексом» разрабатывает систему автоматической передачи показателей здоровья пациентов в медицинскую карту с помощью голосового помощника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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