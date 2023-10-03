Пожар вспыхнул на юге Карелии под покровом темноты

В поселке Ильинский женщина из-за пожара лишилась теплицы В понедельник в 20 часов на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о том, что в поселке Ильинский на улице Молодежной горит теплица.
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