Хирург Умнов назвал критическую дозу водки, ведущую к смерти в течение часа

Хирург Александр Умнов рассказал о дозе водки, способной привести к смерти в течение часа. По словам медика, литр спиртного, выпитый за 60 минут, создаёт угрозу жизни из‑за резкого роста концентрации алкоголя в крови.
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