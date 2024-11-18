Баулының Салих авылы хатын-кызлары хәрбиләр өчен җылы оекбашлар бәйләп җибәргән

Җылы йон оекбашлар, кирәк-ярак, азык-төлек, маскировкалау челтәрләре, дронга каршы торучы киемнәр, көндәлек көнкүреш өчен кирәк-ярак – боларның барысын да Баулы районында яшәүчеләр махсус хәрби операция зонасындагы солдатлар өчен туплап озатып тора.
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