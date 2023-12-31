Челябинский губернатор направил соболезнования жителям Белгородской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил свои соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и жителям региона в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан в результате обстрела областного центра со стороны Вооруженных сил Украины.