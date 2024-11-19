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Лечащий врач Светличной рассказал о ее последних днях: “Просто постепенно угасала”

Лечащий врач Светличной рассказал о ее последних днях: “Просто постепенно угасала”

Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября. В последние годы она находилась в хосписе. Врач, который следил за состоянием знаменитой актрисы, поделился информацией о том, как проходила ее жизнь в этот период.

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