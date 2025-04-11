17 историй о людях, которые любят добавлять огонька в жизнь близких

Для одних людей семья - это опора и поддержка, а для других - весьма токсичное местечко. Пожалуй, всем бы хотелось от близких понимания и одобрения, но порой это просто невозможно, потому что конкретно эти люди на такое не способны.
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