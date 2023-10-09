Похожую на Пугачеву и Галкина* пару заметили в аэропорту Израиля - фото

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА Как известно, после начала специальной военной операции на Украине народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж, пародист Максим Галкин* сбежали из России в Израиль, откуда уже принялись активно заниматься русофобией.