Оказывается, у здорового питания нет единственного «правильного» сценария. К такому выводу пришли ученые Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Бонне и Немецкого института питания человека.
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