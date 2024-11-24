ETH может вырасти до $20 000 в следующем году

Ethereum (ETH) может стоить $20 000 в 2025 году, по мнению ряда аналитиков. Они основывают свои прогнозы на следующих факторах: На графике цены ETH наблюдается формирование восходящего треугольника, что может предвещать значительный рост.
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