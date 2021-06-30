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США провели обманный маневр с Украиной, чтобы нанести новый удар по РФ

США провели обманный маневр с Украиной, чтобы нанести новый удар по РФ

Соединенные Штаты Америки неспроста приняли решение вывести свой военный контингент с территории Афганистана.

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кормчий
А Хомякову всё это рассказали в Пентагоне ?
Александр Клюянов
Не удивлюсь, если Путин и Лавров не воспользуются ситуацией, которая серьёзно грозит нынешним руководителям Узбекистана и Таджикистана. Они уже "оттолерантили" отношения в пользу амеров со всеми бывшими республиками СССР.
Борис Осипов

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