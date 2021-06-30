США провели обманный маневр с Украиной, чтобы нанести новый удар по РФ

Только новостиПолитикаСША провели обманный маневр с Украиной, чтобы нанести новый удар по РФ Соединенные Штаты Америки неспроста приняли решение вывести свой военный контингент с территории Афганистана.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийА Хомякову всё это рассказали в Пентагоне ?Александр КлюяновНе удивлюсь, если Путин и Лавров не воспользуются ситуацией, которая серьёзно грозит нынешним руководителям Узбекистана и Таджикистана. Они уже "оттолерантили" отношения в пользу амеров со всеми бывшими республиками СССР.БОБорис ОсиповКомментировать
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