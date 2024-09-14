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The Hill: Байден просит Конгресс продлить полномочия по выделению оружия Украине

The Hill: Байден просит Конгресс продлить полномочия по выделению оружия Украине

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев Администрация американского президента Джо Байдена направила в конгресс США запрос на продление истекающих полномочий на выделение оружия Украине в объеме 5,8 млрд долларов, сообщает 13 сентября газета The Hill.

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