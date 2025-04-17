Не реализовали численное большинство.

После несостоявшейся игры 2 тура против ´Барановичей´ у болельщиков могло сложиться впечатление, что команда имеет больше времени на восстановление, однако здесь страдает игровой тонус, возможно, которого и не хватило команде.
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