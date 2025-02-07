Что будет, если пить алкоголь с коллегами, объяснил профессор Сиволап

Сплоченный коллектив — мечта любого руководителя и залог продуктивной работы. Некоторые компании верят, что корпоративы с алкоголем и совместные походы в бар по пятницам помогают наладить неформальные связи и укрепить командный дух.
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