В Германии заявили о риске прямого участия НАТО в конфликте на Украине

Global Look Press/Karolis Kavolelis via www.imago-/www.imago-images.de Недальновидная политика НАТО может привести к тому, что вероятность прямого участия Альянса в конфликте на Украине увеличивается, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.
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