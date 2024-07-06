В Германии заявили о риске прямого участия НАТО в конфликте на Украине

Global Look Press/Karolis Kavolelis via www.imago-/www.imago-images.de Недальновидная политика НАТО может привести к тому, что вероятность прямого участия Альянса в конфликте на Украине увеличивается, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.