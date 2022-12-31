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«Питтсбург» не реализовал 9 попыток большинства в матче с «Нью-Джерси». Кросби, Малкин и Генцел провели на льду более 12 минут

«Питтсбург» не реализовал 9 попыток большинства в матче с «Нью-Джерси». «Пингвинс» уступили «Девилс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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