Осужденный на 10 лет экс-глава управления СК по Кузбассу освобожден досрочно

Бывший начальник следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, осужденный в 2021 году на 10 лет колонии за вымогательство, превышение должностных полномочий и получение взятки, освобожден досрочно по решению суда.
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