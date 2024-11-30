Глава Дубны провел выездной прием на производстве устройств для автомобилей

демпферов и демпфирующих комплексов нового поколения для различных видов транспорта. Завод НТЦ «Техиндустрия» — ведущий производитель демпферов и демпфирующих комплексов, которые по характеристикам превосходят российские и зарубежные аналоги.
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