НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

48 подписчиков

Ждут приказа Зурабишвили: боевики «Грузинского легиона», воющие на стороне ВСУ, заявили о готовности вернуться в Грузию

Ждут приказа Зурабишвили: боевики «Грузинского легиона», воющие на стороне ВСУ, заявили о готовности вернуться в Грузию

Боевики «Грузинского легиона»*, которые в настоящее время принимают участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ, заявили о своей готовности вернуться в Грузию, чтобы поддержать участников акций протеста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Надеюсь у властей Грузни хватит решимости перестрелять сторонников засланки соломы.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх