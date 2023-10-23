Британская империя возвращается: Очередной план уничтожения Израиля может сработать

Ирина Черных

Ошибаетесь. Великобритания не собирается сдаваться, она уже строит планы по созданию новой мировой системы по кастовому принципу, как в Индии, и, судя по всему, уже приступила к их реализации. Конечно, высшей кастой здесь запланирована англосаксонская правящая элита и весь королевский бомонд, а низшей кастой (человеческие животные) назначены славянские народы.