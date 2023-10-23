Без еврейского государства весь Ближний Восток выпадет из-под влияния США Михаил Делягин На фото: последствия израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа (Фото: AP/TAСС) Исторически главным врагом Израиля как государства были отнюдь не арабы, сопротивление которых носило весьма хаотичный характер.
Британская империя возвращается: Очередной план уничтожения Израиля может сработать
Комментарии
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Ирина Черных
Ошибаетесь. Великобритания не собирается сдаваться, она уже строит планы по созданию новой мировой системы по кастовому принципу, как в Индии, и, судя по всему, уже приступила к их реализации. Конечно, высшей кастой здесь запланирована англосаксонская правящая элита и весь королевский бомонд, а низшей кастой (человеческие животные) назначены славянские народы.
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4 час.
A
Antanas
Британия захотела вернуть себе потеряные силы и могучество выдворив Израиль.Интересная версия👍👍👍👍👍.
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2 час.
Людмила Лиханова
Мелкобритания уже не та и Россия не позволит им рулить в мире который важен для России. Попытки были и будут, но...их поезд уже ушел. Им бы не потерять Шотландию ...
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1 час.
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