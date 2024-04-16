Эксперт из Петербурга рассказала, кому повысят пенсию в мае

Увеличение выплат следует ждать работникам угольной промышленности В мае 2024 года пенсии работников угольной промышленности, сотрудников воздушных судов гражданской авиации, а также получивших первую группу инвалидности или 80-летних юбиляров повысятся.
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