Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЕС создаст новый фонд для военной помощи ВСУ

ЕС создаст новый фонд для военной помощи ВСУ

Власти Евросоюза намерены создать фонд военной помощи в интересах киевского режима. Его цель - поставки ВСУ вооружений и боеприпасов, а также поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса, сообщает польское издание Money.

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