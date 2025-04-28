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Мирошник: от атак дронов ВСУ за первые три месяца 2025 года погибли 23 человека

Мирошник: от атак дронов ВСУ за первые три месяца 2025 года погибли 23 человека

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов От атак украинских беспилотников по территории России с января по март 2025 года скончались 23 человека, в том числе трое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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