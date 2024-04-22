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«Росатом» отгрузит комплект тяжелого оборудования для турецкой АЭС «Аккую»

«Росатом» отгрузит комплект тяжелого оборудования для турецкой АЭС «Аккую»

«Росатом» проведет церемонию отгрузки комплекта тяжелого оборудования с российского завода «Атоммаш» для третьего энергоблока турецкой атомной электростанции (АЭС) «Аккую», которая строится при участии российских специалистов.

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