«Росатом» отгрузит комплект тяжелого оборудования для турецкой АЭС «Аккую»

«Росатом» проведет церемонию отгрузки комплекта тяжелого оборудования с российского завода «Атоммаш» для третьего энергоблока турецкой атомной электростанции (АЭС) «Аккую», которая строится при участии российских специалистов.
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