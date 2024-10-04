Украинские военные отступили с целью перегруппировки под городом Суджа в Курской области, сообщил РИА Новости боец с позывным "Москва", который воюет в составе группы командира "Аида", являющейся частью спецназа "Ахмат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии