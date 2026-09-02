Сенников: «Локомотиву» надо что‑то предпринимать. В атаке грустно»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников после поражения команды от «Акрона» (0:0, 4:5 — по пенальти) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России заявил, что железнодорожникам нужно усиливать атаку.
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