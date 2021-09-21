В Канаде закончилось голосование на парламентских выборах

Голосование на досрочных парламентских выборах закончилось в Канаде. По информации Канадской избирательной комиссии, последние участки закрылись в 19:00 по местному времени на тихоокеанском побережье государства (05:00 по московскому времени).
Голосование на досрочных парламентских выборах закончилось в Канаде. По информации Канадской избирательной комиссии, последние участки закрылись в 19:00 по местному времени на тихоокеанском побережье государства (05:00 по московскому времени).
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