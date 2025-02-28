Reuters: перепалка Трампа и Зеленского ускорит расследование трат Киева

Перепалка президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вероятно, ускорит усилия Соединенных Штатов по расследованию трат, мошеннических нарушений и злоупотреблений с помощью, которую американская сторона передавала Киеву.
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