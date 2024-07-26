Сегодня до вечера без электричества останутся жители 16 улиц Астрахани

Им возобновят подачу электроэнергии к 18:00. В субботу, 27 июля, плановые отключения электричества коснутся жителей 16 улиц и переулков Астрахани, находящихся в зоне действия Заболдинского района РЭС: ул.
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