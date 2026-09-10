Рынок цифровых услуг перестал обгонять инфляцию: что это значит для заказчиков

«Рейтинг Рунета» посчитал, сколько бизнес и государство отдают внешним подрядчикам в маркетинге, диджитале и заказной разработке.
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