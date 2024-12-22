Выбраться из ямы: многодетность станет популярной в России

ТГ

Татьяна Гусева

Мама нарожает детей, а папа не выдержит такой беспокойной жизни, и сбежит. Так, к сожалению, происходит частенько. Такое ощущение, что папа не в курсе, откуда дети берутся, и когда они появляются, думает, что это его не касается.