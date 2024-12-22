Выбраться из ямы: многодетность станет популярной в России

Семейную тему президент продолжил на следующий день после «Итогов года» — на Госсовете. Понятно особое внимание к демографии — рождаемость падает, смертность тоже снижается, но для общего баланса этого недостаточно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии