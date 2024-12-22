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Выбраться из ямы: многодетность станет популярной в России

Выбраться из ямы: многодетность станет популярной в России

Семейную тему президент продолжил на следующий день после «Итогов года» — на Госсовете. Понятно особое внимание к демографии — рождаемость падает, смертность тоже снижается, но для общего баланса этого недостаточно.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Мама нарожает детей, а папа не выдержит такой беспокойной жизни, и сбежит. Так, к сожалению, происходит частенько. Такое ощущение, что папа не в курсе, откуда дети берутся, и когда они появляются, думает, что это его не касается.
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16 час.

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