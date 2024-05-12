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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко сделал дубль в матче плей-офф АХЛ и помог «Херши» выбить «Лихай Вэлли»

Форвард «Херши» был признан первой звездой четвертого матча полуфинала дивизиона с «Лихай Вэлли» (5:3, 3-1).

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