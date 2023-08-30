Военное обозрение

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Американское издание: Запасы переданных Киеву крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG подходят к концу

Американское издание: Запасы переданных Киеву крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG подходят к концу

Украинская армия рискует остаться без крылатых ракет, запасы переданных Киеву британцами и французами Storm Shadow и Scalp стремительно тают и скоро закончатся.

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