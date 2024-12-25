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Собянин допустил превращение реновации в постоянно действующую программу

Собянин допустил превращение реновации в постоянно действующую программу

Постоянное действие программы позволит обеспечить сотни тысяч москвичей качественным жильем, сообщил мэр столицы Столичная программа реновации может не ограничиться 2032 годом, а стать постоянно действующей, если такое желание выскажут сами москвичи.

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