В Пулково у россиянки нашли 55 кг натуральных волос на 2,3 млн рублей. Девушка прилетела из Дубая и прошла через «зелёный» коридор, заявив, что везёт волосы для личных целей, но таможня с этим не согласилась, багаже нашли 15 пакетов.