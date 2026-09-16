Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

191 подписчик

В Пулково у россиянки нашли 55 кг натуральных волос на 2,3 млн рублей.

В Пулково у россиянки нашли 55 кг натуральных волос на 2,3 млн рублей.

В Пулково у россиянки нашли 55 кг натуральных волос на 2,3 млн рублей. Девушка прилетела из Дубая и прошла через «зелёный» коридор, заявив, что везёт волосы для личных целей, но таможня с этим не согласилась, багаже нашли 15 пакетов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым