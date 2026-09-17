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Царьград

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Минобороны РФ: ВКС России нанесли удар по ВСУ в Харьковской области

Минобороны РФ: ВКС России нанесли удар по ВСУ в Харьковской области

ВКС России нанесли авиаудары по скоплениям ВСУ в Харьковской области. Президент Владимир Путин заявил об окружении и ликвидации до 2 тысяч противников, что позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области на 20 км.

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