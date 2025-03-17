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Царьград

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В Таиланде туристку из Петербурга покусали клещи. Домой она приехала с боррелиозом

В Таиланде туристку из Петербурга покусали клещи. Домой она приехала с боррелиозом

Уже в России выяснилось, что у неё есть антитела.Туристка вместе с мужем и двумя детьми проводила отпуск на вилле в Патонге, расположенном на острове Пхукет.

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