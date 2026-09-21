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Татар-информ

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Атлеты из Сургутского района устроили силовую дуэль в тяге 20-тонного «КамАЗа»

Атлеты из Сургутского района устроили силовую дуэль в тяге 20-тонного «КамАЗа»

Сильнейшие атлеты Сургутского района Ханты-Мансийский округа Александр Шпанов и Эмиль Валеев провели силовую дуэль, померявшись силами в тяге 20-тонного «КамАЗа».

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