Юрий Семин: «Российская тренерская школа очень сильная. Кто сейчас идет на первом месте? Семак – лучший»

Юрий Семин назвал сильной тренерскую школу в российском футболе. – Тренерская школа в России сильная.

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