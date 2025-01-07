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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов о новой работе: «В последнее время было не до этого. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Хочется получить новый вызов и бороться за высокие места»

58-летний специалист покинул московский клуб летом прошлого года.  «В последнее время было не до мыслей о работе.

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