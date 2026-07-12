Четырёхствольный пулемёт ЯкБ-12.7 против дронов и трудности его освоения Крупнокалиберный пулемет сам по себе является серьезным оружием, а если он еще и четырех.
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Четырёхствольный пулемёт ЯкБ-12.7 против дронов и трудности его освоения Крупнокалиберный пулемет сам по себе является серьезным оружием, а если он еще и четырех.
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