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Родионенко о гимнастах: «Окончательного состава на Игры БРИКС нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает, насколько сильные будут участники»

Соревенования пройдут в Казани с 12 по 23 июня. – Окончательного состава на Игры БРИКС сейчас нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает пофамильно, насколько сильные будут участники, чтобы понять, надо ли нам выставлять сильнейших лидеров.

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