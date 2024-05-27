Родионенко о гимнастах: «Окончательного состава на Игры БРИКС нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает, насколько сильные будут участники»

Соревенования пройдут в Казани с 12 по 23 июня. – Окончательного состава на Игры БРИКС сейчас нет. Мы должны посмотреть, кто к нам приезжает пофамильно, насколько сильные будут участники, чтобы понять, надо ли нам выставлять сильнейших лидеров.