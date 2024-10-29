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Очередной апперкот Путина

Очередной апперкот Путина

Геополитические последствия саммита БРИКС в Казани трудно переоценить. Вопреки своему обыкновению, я не стану освещать главную мысль данной статьи в конце, а сразу рвану с места в карьер.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Слишком напыщенная статья!Что-то есть правильное в этой статье, но исходя из того, как действуют англосаксы при захвате стран и как действует тот же БРИКС, пока говорить рановато о взаимной помощи. Все эти подписанные участниками БРИКС декларации, могут быть пустым обещанием и лишь бесконечной консультацией стран, входящих в БРИКС.Мы можем только наяву определить, когда наступит такая ситуация, есть прок от этой декларации или она достойна быть только в туалете, в качестве необходимой принадлежности.
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