Очередной апперкот Путина

ЛК

Любовь Кузьмина

Слишком напыщенная статья!Что-то есть правильное в этой статье, но исходя из того, как действуют англосаксы при захвате стран и как действует тот же БРИКС, пока говорить рановато о взаимной помощи. Все эти подписанные участниками БРИКС декларации, могут быть пустым обещанием и лишь бесконечной консультацией стран, входящих в БРИКС.Мы можем только наяву определить, когда наступит такая ситуация, есть прок от этой декларации или она достойна быть только в туалете, в качестве необходимой принадлежности.